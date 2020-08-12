Минск возбудил против координаторов "Открытой России" дело о беспорядках

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет Белорусии подтвердил задержание в Минске 11 августа российских граждан Артема Важенкова и Игоря Рогова, которые подозреваются в участии в массовых беспорядках, сообщает госагентство БелТА.

Со ссылкой на СК оно отмечает, что они были задержаны в Минске во вторник в 2 ночи в районе универсама "Рига" с внешними признаками алкогольного опьянения. Они стали подозреваемыми по уголовному делу по ч.2. ст.293 УК Белоруссии (участие в массовых беспорядках).

Во вторник БелТА опубликовало запись, на которой несколько сильно избитых молодых людей лежат в наручниках на земле и на камеру говорят, что приехали в Белоруссию с целью туризма. Позже появилась информация, что это координаторы организации "Открытая Россия" Важенков и Рогов.

"Мы обнаружили их на видеозаписи госагентства "БелТА", где говориться, что задержаны "провокаторы беспорядков". Судя по видео, их задерживал ОМОН. Наши координаторы ни в чем не участвовали. Они приехали наблюдать за выборами в Белоруссию", - говорилось в заявлении "Открытой России".

Накануне вечером исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров сообщил "Интерфаксу", что активиста "Открытой России" и участника движения "Голос" Рогова отпустили на свободу в Белоруссии с условием "немедленного выезда из страны", а решения по Важенкову еще нет.

В Минске и ряде других городов Белорусии три ночи подряд проходили акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами. Протестующие не согласны с обнародованными итогами президентских выборов, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основная соперница Светлана Тихановская - 10,9%.

В ходе акций протеста один человек погиб, более сотни (включая сотрудников правоохранительных органов) ранены. МВД сообщило о задержании свыше 3 тыс. человек в ночь на 10 августа и более 2 тыс. - в ночь на 11 августа.

В ходе протестов также были задержаны и отпущены несколько российских журналистов.