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В Белоруссии освободили журналиста Солопова

В Белоруссии освободили журналиста Солопова
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Корреспондент издания "Медуза" Максим Солопов, который был задержан в Минске в ночь на 10 августа, освобожден из СИЗО, в ближайшее время он будет депортирован в Россию, сообщили в издании во вторник.

"Специальный корреспондент "Медузы" Максим Солопов, которого задержала белорусская милиция, разгонявшая акции протеста в Минске, освобожден. Об этом сообщили в посольстве России в Белоруссии", - говорится в сообщении.

"Журналиста отпустили из изолятора и передали сотрудникам посольства. В ближайшее время его отвезут на границу России", - добавили в редакции.

В свою очередь посол РФ в Белоруссии Мезенцев сообщил, что в настоящее время Солопов в сопровождении консула направляется в посольство.

"Только что, буквально считанные минуты назад, в одном из подразделений ГУВД Минска произошла встреча нашего консула с Максимом Солоповым. Они сейчас уже выдвинулись в сторону посольства" - сказал Мезенцев в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Также ожидается, что фотокорреспондент РИА Новости Илья Питалев в ближайшее время покинет следственный изолятор в городе Жодино, сообщил посол.

Солопов был задержан в ночь на 10 августа. На видео задержания видно, что он был избит сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии.

Протесты в Минске

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Белоруссия Максим Солопов

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