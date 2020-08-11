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Координатора "Открытой России" Рогова отпустили в Белоруссии

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В Минске отпустили на свободу активиста "Открытой России" и участника движения "Голос" Игоря Рогова. Об этом сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров.

"Игоря отпустили. Связи с ним пока нет, были сложные переговоры, и до приезда в Москву поговорить с ним вряд ли удастся. В переговорах участвовали наши адвокаты "Правозащиты Открытки" и сотрудники МИД. Продолжает решаться по Артему Важенкову", - сказал Пивоваров.

Он добавил, что Рогова отпустили с условием "немедленного выезда из страны".

Ранее сообщалось, что координаторы "Открытой России" Артём Важенков и Игорь Рогов избиты и арестованы в Минске.

Их обнаружили на видеозаписи госагенства "Белта", где говорится, что задержаны "провокаторы беспорядков". В заявлении "Открытой России" отмечается, что, судя по видео, их задерживал ОМОН. "Наши координаторы ни в чем не участвовали. Они приехали наблюдать за выборами в Беларусь", - утверждает организация..

Важенков и Рогов перестали выходить на связь со вчерашнего вечера.

Агентство "Белта" опубликовало запись, на которой несколько сильно избитых молодых людей лежат в наручниках на земле и на камеру говорят, что прибыли в Белоруссию с туристической целью.

Акции протеста и стычки их участников с сотрудниками правоохранительных структур в Белоруссии проходили в Минске, а также в других городах две ночи подряд. Протест вызвало оглашение итогов выборов президента, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская – 10,9%.

В ходе акций протеста один человек погиб, более сотни (включая сотрудников правоохранительных органов) ранены. МВД сообщило о задержании свыше 3 тыс. человек в ночь на 10 августа, и более 2 тыс. – в ночь на 11 августа.

В ходе протестов также были задержаны и пострадали российские журналисты. Антон Старков, Дмитрий Ласенко и Семен Пегов уже вышли на свободу. Вечером 11 августа отпустили корреспондентов Znak.com Никиту Телиженко и "Медузы" Максима Солопова. Издание сообщило, что у него легкая черепно-мозговая травма. Посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев сообщил, что выпущен из СИЗО фотокорреспондент Илья Питалев из РИА Новостей.

Протесты в Минске

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Открытая Россия Андрей Пивоваров Белоруссия

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