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В Белоруссии на фоне протестов запретили торговлю пиротехникой

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Б Белоруссии постановлением совета министров введен запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехникой, сообщает министерство антимонопольного регулирования республики.

"В связи с этим просим субъекты торговли принять срочные меры по неукоснительному соблюдению норм указанного постановления и недопущению оптовой и розничной торговли пиротехническими изделиями на территории Беларуси", - подчеркнули в ведомстве.

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Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и будет действовать до особого решения совета министров. Документ 12 августа опубликован на национальном правовом интернет-портале.

В Белоруссии уже три ночи подряд проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами. Протестующие используют, в том числе, и пиротехнические изделия.

Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.

В ходе акций протеста один человек погиб, более 200 человек госпитализированы. МВД сообщило о задержании свыше 3 тыс. человек в ночь на 10 августа и более 2 тыс. - в ночь на 11 августа.

Протесты в Минске

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Белоруссия

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