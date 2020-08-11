Милиция начала оттеснять минчан с места гибели первого протестующего

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В Минске сотрудники ОМОНа начали разгонять людей, которые пришли возложить цветы на место гибели участника протестов у метро "Пушкинская", сообщил телеграм-канал "Еврорадио". По словам журналистов, там работают около двух десятков силовиков.

О гибели первой жертвы столкновений силовиков и противников власти МВД Белоруссии сообщило в ночь на 11 августа. Днем на место, где погиб протестующий, люди начали приносить цветы. Цветы вешают на металлическое заграждение, которое отделяет проезжую часть от пешеходной зоны. Проезжающие мимо машины сигналят.

По версии МВД, протестующий погиб от разрыва в его руке неустановленного взрывного устройства, которое он хотел бросить в милицию.

В ведомстве подтвердили, что применяли против протестующих спецсредства - водомет и светошумовые гранаты, а также дубинки. Демонстранты строили баррикады, блокировали улицы машинами, а также использовали петарды и "коктейли Молотова".