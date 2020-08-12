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В ЕС заявили о возможности "очень жесткого ответа" на действия Минска

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Член Еврокомиссии Виргиниюс Синкявичюс заявил, что самыми эффективными санкциями в отношении Белоруссии за фальсификацию выборов и насилие против протестующих будут индивидуальные, однако планируется обсудить "разные варианты".

Он добавил, что в ЕС сейчас говорят о жестких санкциях в отношении Белоруссии. "Мы уже видим такие предложения, что, скорее всего, нужно будет дать очень жесткий ответ на действия Белоруссии после выборов", - отметил он.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее объявил, что соберет в пятницу, 14 августа, во второй половине дня внеочередное совещание Совета ЕС на уровне глав МИД для обсуждения, в том числе, президентских выборов в Белоруссии.

Власти Белоруссии в понедельник, 10 августа, объявили, что действующий президент Александр Лукашенко на выборах собрал более 80% голосов и одержал победу. Вскоре в Белоруссии начались массовые протесты. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, главный соперник Лукашенко на выборах, во вторник, 11 августа, уехала из своей страны в Литву.

Виргиниюс Синкявичюс Еврокомиссия Белоруссия

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