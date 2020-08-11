В Брюсселе выразили сомнение в итогах выборов в Белоруссии

Там не исключили пересмотра партнерских отношений с Минском

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В руководстве Евросоюза считают, что есть основания сомневаться в объявленных результатах президентских выборов в Белоруссии, поскольку международным наблюдателям не дали возможности следить за голосованием, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Он добавил, что в Брюссель поступает информация, которая оправдывает эти сомнения в точности объявленных цифр. Поэтому, по его словам, некоторые представители ЕС уже заявили, что им не хватает уверенности в том, что истинный выбор населения был отражен в объявленных результатах.

"Власти должны услышать голос народа и уважать основополагающие права, организуя свободные и честные выборы", - отметил Стано.

Он также назвал недопустимым преследование альтернативных кандидатов на пост президента, их команд, журналистов, блогеров, активистов, мирных демонстрантов и осудил проявленную властями степень жестокости.

"Мы осуждаем это насилие, и мы призываем белорусские власти освободить всех заключенных по политическим причинам. Мы призываем власти воздерживаться от любого насилия. Государства-члены ЕС и высокий представитель по иностранным делам работают над общим заявлением 27 государств, чтобы затронуть все вопросы, связанные с ситуацией в Белоруссии после голосования и сопровождавших его печальных событий", - продолжил представитель Борреля.

"Граждане заслуживают того, чтобы их права и их выбор уважались", - подчеркнул он.

Стано отметил, что Белоруссия и ее граждане - партнеры Евросоюза, и что ЕС желают сохранить такие отношения, поэтому в Брюсселе считают важным, выборы были демократическим процессом.

При этом он добавил, что все вопросы отношений между ЕС и Белоруссией являются предметом пересмотра в связи с событиями вокруг выборов 9 августа и последовавшим проявлением насилия. По его словам, руководители институтов ЕС контактируют с белорусскими представителями, но это непубличные переговоры и их детали он раскрывать не будет. Однако, по его словам, итоги этих контактов также послужат для определения позиции Евросоюза.

В ЕС изучают ситуацию и рассчитывают как можно скорее обнародовать совместное заявление 27 государств, в котором будут отражены все аспекты, заключил Стано.

10 августа бывший председатель Европейского совета, а ныне глава крупнейшей общеевропейской партии - Европейской народной партии (ЕНП) Дональд Туск призвал президента Александра Лукшенко опубликовать "реальные итоги" президентских выборов и потребовал прекратить насилие, отозвать спецназ и немедленнно освободить мирных протестующих.

Президент Литвы Гитанас Науседа высказал мнение, что Евросоюзу пора задуматься о санкциях против Белоруссии.