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В Минске задержали двоих украинских журналистов

В Минске задержали двоих украинских журналистов
Изолятор временного содержания в Минске, где содержатся задержанные во время протестов
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) сообщила о задержании в Минске двух украинских журналистов – Константина Реутского и Евгения Васильева.

"В районе площади Победы задержаны украинские журналисты Константин Реутский (Громадське телебачення) и Евгений Васильев. Их задержали сотрудники ГАИ, связь с ними пропала", - говорится в сообщении.

Между тем, в среду глава МВД Белоруссии Юрий Караев поручил подчиненным "не трогать" журналистов на массовых акциях протеста, "кроме случаев, где они становятся между нарушителями и силами правопорядка".

По информации ведомства, такую установку Караев дал своим подчиненным в среду на рабочем совещании.

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, в свою очередь, сообщила, что задержанные украинские журналисты не были аккредитованы в республике. "К сожалению, они не были аккредитованы. Я повторю слова главы МВД Юрия Караева, что наша принципиальная позиция - журналистов не трогать. Но в данном случае они нарушили административное законодательство, так что их опустят - но скорее всего, после составления протокола. Мы постараемся, чтобы это произошло как можно быстрее", - сказала Чемоданова, комментируя задержание Реутского и Васильева.

В свою очередь на сайте Громадського ТВ уточняется, что Реутский и Васильев являются также волонтерами благотворительной организации "Восток SOS".

В МИД Украины подтвердили информацию о задержании Реуцкого и Васильева.

"Посольство Украины в Беларуси предпринимает меры по установлению места и условий содержания задержанных украинцев. Подробная информация будет предоставлена дополнительно", - сообщает МИД Украины в твиттере.

Протесты в Минске

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