Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:05Заразились
на 13.08В России 907 758+5 057В мире 20 620 847+277 258

В Белоруссии с 9 по 12 августа задержали более 60 журналистов

В Белоруссии с 9 по 12 августа задержали более 60 журналистов
Во время акции протеста в Минске
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В Белоруссии за время протестных акций с 9 по 12 августа были задержаны 64 журналиста, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

В четверг БАЖ опубликовала в своем телеграм-канале статистику по задержаниям представителей СМИ. Так, 9 августа было 24 задержания журналистов, 10 августа - 20 задержаний, 11 августа - 12 задержаний, 12 августа - восемь задержаний.

Кроме того, в БАЖ проинформировали, что в четверг были освобождены журналисты телеканала "Белсат" Иван Муравьев и Сергей Герасимович, которые были задержаны в минувший понедельник, 10 августа.

В Белоруссии задерживаются как представители белорусских СМИ, так и журналисты иностранных государств, в частности, России и Украины.

Между тем, в среду, 12 августа, глава МВД Белоруссии Юрий Караев поручил подчиненным "не трогать" журналистов на массовых акциях протеста, "кроме случаев, где они становятся между нарушителями и силами правопорядка". По информации ведомства, такую установку Караев дал своим подчиненным на рабочем совещании.

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами. Общее количество задержанных к утру четверга достигло 6,7 тыс. человек.

Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.

Протесты в Минске

22
БАЖ Белоруссия

Новости по теме

Новости

ЦИК сообщил, что Лукашенко получил в Минске 64,5% голосов, Тихановская - 14,9%

Шансы Байдена победить Трампа в президентской гонке назвали высокими

Пандемия коронавируса

В Индии выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки

В Индии выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки

Власти Литвы заявили о готовности предоставлять убежище белорусам

На протестах в Белоруссии задержали почти 7 тысяч человек

В Минске с утра протестующие выстраиваются в "цепи солидарности"

В Минске с утра протестующие выстраиваются в "цепи солидарности"

Нефть умеренно подешевела после подъема до 5-месячного максимума

Китай восстановил регулярное авиасообщение с 50 странами мира

Китай восстановил регулярное авиасообщение с 50 странами мира

Что случилось этой ночью: четверг, 13 августа

Спутниковые снимки показали повреждения ядерного объекта КНДР

Спутниковые снимки показали повреждения ядерного объекта КНДР
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');