В Белоруссии с 9 по 12 августа задержали более 60 журналистов

Во время акции протеста в Минске Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В Белоруссии за время протестных акций с 9 по 12 августа были задержаны 64 журналиста, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

В четверг БАЖ опубликовала в своем телеграм-канале статистику по задержаниям представителей СМИ. Так, 9 августа было 24 задержания журналистов, 10 августа - 20 задержаний, 11 августа - 12 задержаний, 12 августа - восемь задержаний.

Кроме того, в БАЖ проинформировали, что в четверг были освобождены журналисты телеканала "Белсат" Иван Муравьев и Сергей Герасимович, которые были задержаны в минувший понедельник, 10 августа.

В Белоруссии задерживаются как представители белорусских СМИ, так и журналисты иностранных государств, в частности, России и Украины.

Между тем, в среду, 12 августа, глава МВД Белоруссии Юрий Караев поручил подчиненным "не трогать" журналистов на массовых акциях протеста, "кроме случаев, где они становятся между нарушителями и силами правопорядка". По информации ведомства, такую установку Караев дал своим подчиненным на рабочем совещании.

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами. Общее количество задержанных к утру четверга достигло 6,7 тыс. человек.

Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.