Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:43Заразились
на 12.08В России 902 701+5 102В мире 20 343 589+253 965

Сотрудника ГАИ в Минске ранили из огнестрельного оружия

Об этом сообщают СМИ, власти назвали эту информацию ложной

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Неизвестные в Минске ранили из огнестрельного оружия сотрудника белорусской ГАИ, сообщают местные СМИ.

"На проспекте Победителей стреляли в гаишника, он лежит около бордюра окровавленный", - сообщило издание "Наша Нива" вечером в среду.

Издание размещает фотографию, на которой видны два полицейских автомобиля и лежащий на обочине проспекта сотрудник ГАИ, которому оказывают помощь.

Издание отмечает при этом, что "проспект Победителей сегодня был пустынный, демонстранты сюда не добирались". "Это первая страшная провокация сегодняшнего мирного до этого вечера", - говорится в публикации.

Другие СМИ сообщают, что на место уже прибыла машина "Скорой помощи".

Между тем, в ГУВД Мингорисполкома информацию о выстреле в сотрудника ГАИ назвали фейком.

В Белоруссии продолжаются акции протеста и стычки с сотрудниками правоохранительными органами. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.

Белоруссия Минск

Новости

В Гомеле скончался 25-летний задержанный

В Минске более 130 медиков вышли на акцию протеста против насилия

В Минске более 130 медиков вышли на акцию протеста против насилия
Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Источник сообщил о возможной передаче "вагнеровцев" РФ до конца недели

Асаду стало плохо во время выступления в парламенте Сирии

В Минске задержали двоих украинских журналистов

В Минске задержали двоих украинских журналистов

Путин и Макрон обсудили ситуацию в Белоруссии

В Могилеве задержали белоруса с оружием и самодельной бомбой

МВД Белоруссии велело подчиненным "не трогать" журналистов

Жители городов Белоруссии начали выстраиваться в цепочки солидарности

Жители городов Белоруссии начали выстраиваться в цепочки солидарности

Лукашенко предложил протестующим найти работу

Лукашенко предложил протестующим найти работу
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');