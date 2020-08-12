Сотрудника ГАИ в Минске ранили из огнестрельного оружия

Об этом сообщают СМИ, власти назвали эту информацию ложной

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Неизвестные в Минске ранили из огнестрельного оружия сотрудника белорусской ГАИ, сообщают местные СМИ.

"На проспекте Победителей стреляли в гаишника, он лежит около бордюра окровавленный", - сообщило издание "Наша Нива" вечером в среду.

Издание размещает фотографию, на которой видны два полицейских автомобиля и лежащий на обочине проспекта сотрудник ГАИ, которому оказывают помощь.

Издание отмечает при этом, что "проспект Победителей сегодня был пустынный, демонстранты сюда не добирались". "Это первая страшная провокация сегодняшнего мирного до этого вечера", - говорится в публикации.

Другие СМИ сообщают, что на место уже прибыла машина "Скорой помощи".

Между тем, в ГУВД Мингорисполкома информацию о выстреле в сотрудника ГАИ назвали фейком.

В Белоруссии продолжаются акции протеста и стычки с сотрудниками правоохранительными органами. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.