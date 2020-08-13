В Минске задержали двух изготовителей "коктейля Молотова"

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - МВД Белоруссии сообщило о задержании в Минске двух изготовителей "коктейля Молотова".

"Сегодня в 19:40 по ул. Якубовского в Минске сотрудники ОМОНа задержали двоих жителей столицы, которые наполняли бутылки зажигательной смесью. При осмотре в пакетах молодых людей (18 и 19 лет) обнаружены 10-литровая канистра с бензином и бутылка растительного масла", - говорится в сообщении пресс-службы МВД республики.

По данным ведомства, задержанные рассказали, что на одном из телеграмм-каналов увидели рецепт "коктейля Молотова" и решили его изготовить, чтобы использовать на массовых мероприятиях против сотрудников правоохранительных органов.