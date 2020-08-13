Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:43Заразились
на 12.08В России 902 701+5 102В мире 20 343 589+253 965

В Минске задержали двух изготовителей "коктейля Молотова"

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - МВД Белоруссии сообщило о задержании в Минске двух изготовителей "коктейля Молотова".

"Сегодня в 19:40 по ул. Якубовского в Минске сотрудники ОМОНа задержали двоих жителей столицы, которые наполняли бутылки зажигательной смесью. При осмотре в пакетах молодых людей (18 и 19 лет) обнаружены 10-литровая канистра с бензином и бутылка растительного масла", - говорится в сообщении пресс-службы МВД республики.

По данным ведомства, задержанные рассказали, что на одном из телеграмм-каналов увидели рецепт "коктейля Молотова" и решили его изготовить, чтобы использовать на массовых мероприятиях против сотрудников правоохранительных органов.

Белоруссия Минск

Новости

Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана

Силовики применили газ против участников акции протеста в Минске

Лауреат Нобелевской премии Алексиевич призвала Лукашенко к отставке

Лауреат Нобелевской премии Алексиевич призвала Лукашенко к отставке

В Минске с оружием задержали сбившего сотрудника ГАИ водителя

Китай начал готовить стратегию "внутренней циркуляции" для экономики

В Гомеле скончался 25-летний задержанный

Сотрудника ГАИ в Минске ранили из огнестрельного оружия

В Минске более 130 медиков вышли на акцию протеста против насилия

В Минске более 130 медиков вышли на акцию протеста против насилия
Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Источник сообщил о возможной передаче "вагнеровцев" РФ до конца недели

Асаду стало плохо во время выступления в парламенте Сирии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');