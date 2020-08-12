В Минске более 130 медиков вышли на акцию протеста против насилия

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Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Более 130 медработников в белых халатах собрались на проспекте Дзержинского у медуниверситета, они держат в руках плакаты, на которых написано: "Медики против насилия", "Остановите насилие", передает портал TUT.BY.

Сообщается, что к собравшимся вышел министр здравоохранения Владимир Караник. Он предложил пройти для общения в актовый зал медуниверситета. Но медики продолжают стоять у проспекта Дзержинского.

Протестующие врачи аплодируют, проезжающие автомобилисты сигналят.

Медики говорят, что собрались стихийно, чтобы показать, что "мы вместе". Они отмечают, что выступают против насилия и за мир и взаимопомощь.

Позднее в среду портал TUT.BY сообщил, что в центре Минска на площади Победы проходит флешмоб – у вечного огня собираются девушки в белых одеждах и поют колыбельную песню – "Калыханку".

Ранее сообщалось, что в первой половине дня более 250 женщин в белом провели флешмоб против насилия у Комаровского рынка в Минске и высказали протест против фальсификации выборов.

"Перестаньте нас бить! Мы хотим просто правильного подсчета голосов", - заявили участницы флешмоба.

Как сообщают очевидцы, цепь протянулась вдоль Комаровки и Дома мебели. Тем временем в разных районах Минска собираются группы протестующих.

По данным TUT.BY, в Минске у станции метро "Пушкинская" у кинотеатра Аврора собралось около 700 человек. Приехал автобус с ОМОНом.

Кроме того, у станций метро "Пушкинская" и "Каменная горка" выстраиваются "цепи солидарности", многие держат цветы. На проспекте Независимости около ЦУМа периодически движутся группы протестующих.

Силовики также заняли позиции в ключевых точках, где проходили протесты в предыдущие дни. В частности, в районе стелы "Минск – город-герой", где 9 августа прошли массовые столкновения с участниками акций, развернуты внутренние войска и милиция.

В Белоруссии проходят массовые акции протеста и столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Протестующие не согласны с итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.

Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. В ходе акций протеста один человек погиб. За 10-12 августа задержано более 6 тысяч человек, в больницах находятся более 250 пострадавших.