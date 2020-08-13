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Кравчук допустил перенос трехсторонних переговоров из Минска

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает смены места переговоров из-за событий в Белоруссии. Он сказал это в эфире "Украинского радио".

Если исчезнет возможность проводить встречи в Минске, группа будет искать другое место, допустил он.

"Сначала были не Минские соглашения. Сначала была Женева. Можно взять совсем нейтральное государство. Та же Швеция. Можем их попросить. Это возможно", - сказал политик.

При этом он заявил, что Украина не должна вмешиваться в белорусские события и что белорусский народ решит свои проблемы самостоятельно. Он также как официальное лицо отказался комментировать происходящее, отметив, что его слова могут быть восприняты как вмешательствто во внутренние дела другого государства. Оказание помощи со стороны Украины он допустил только при наличии официального запроса из Белоруссии, пока таких запросов не поступало.

Леонид Кравчук вошел в Трехстороннюю группу в конце июля, сменив другого бывшего президента - Леонида Кучму.

Протесты в Минске

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Минск трехсторонняя группа Донбасс Украина Леонид Кравчук Женева Швеция

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