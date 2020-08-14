В ЛНР опровергли заявление Зеленского о заседании Контактной группы по Донбассу 18 августа

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Трехсторонней Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник опроверг заявление президента Украины Владимира Зеленского о проведении очередной встречи участников ТКГ 18 августа.

Мирошник заявил "Интерфаксу", что переговоры в Минском формате проходят по видеоконференциям с 25 марта. Никто из участников переговоров не ездит в Минск больше четырех месяцев.

Представитель ЛНР уточнил, что очередное заседание Контактной группы по Донбассу запланировано не на 18 августа, как ранее заявил Зеленский, а на 19 августа. Оно тоже пройдет в формате видеоконференции.

Накануне Зеленский заявил, что переговоры по Донбассу в Минске не прекратятся, несмотря на протесты в Белоруссии, при этом президент Украины добавил, что очередная встреча участников ТКГ запланирована на 18 августа.