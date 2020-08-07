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Стороны конфликта в Донбассе обсуждают новый обмен пленными

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Стороны конфликта в Донбассе могут скоро обменять несколько десятков пленных, сообщил в пятницу "Интерфаксу" источник в делегации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик на переговорах контактной группы в Минске.

"Обсуждается обмен в ближайшее время. Однако по цифрам речь идет не о сотнях, конечно. У нас столько не удерживается, а о скорее десятках людей с обеих сторон", - сказал собеседник агентства.

По его словам, диалог идет сложно. "Киев выдвигает все новые требования, процедурно абсурдные. Это блокирует диалог", - заявил источник.

Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев рассчитывает на обмен около 100 человек, удерживаемых в ДНР и ЛНР, на такое же количество пленных, захваченных украинской стороной.

Донбасс ДНР ЛНР Украина

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