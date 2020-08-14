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Президент Белоруссии опроверг информацию об отъезде из страны

Президент Белоруссии опроверг информацию об отъезде из страны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: Reuters

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не покидал страну.

"Для начала, я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают: "президент покинул страну и находится за границей". Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли", - сказал Лукашенко. Его слова приводит госагентство БелТА.

В пятницу президент Белоруссии проводит совещание по работе строительной отрасли. В начале встречи он заявил, что сейчас предпринимаются попытки "раскачать трудовые коллективы". Лукашенко подчеркнул, что забастовки могут негативно сказаться на производстве, а это в условиях борьбы за рынки на фоне пандемии будет выгодно зарубежным конкурентам.

В Белоруссии с вечера 9 августа люди протестуют против фальсификации результатов президентских выборов. С 10 августа белорусские предприятия начали устраивать забастовки.

Оппозиционный кандидат в президенты Светлана Тихановская находится в Литве.

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