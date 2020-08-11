Тихановская назвала самостоятельным решение покинуть Белоруссию

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что приняла решение уехать из республики "абсолютно самостоятельно".

"Я приняла очень тяжелое для себя решение. Это решение я приняла абсолютно самостоятельно. Ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей (муж Тихановской - ИФ) никоим образом не могли на него повлиять", - сказала Тихановская в своем видеообращении.

"Я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие возненавидят. Но знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я", - сказала она.

По словам Тихановской, она думала о том, что "вся эта кампания меня очень сильно закалила, придала мне столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которая была изначально".

Кандидат в президенты Белоруссии призвала людей беречь себя. "Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети - это самое важное, что есть в нашей жизни", - сказала она. Видеообращение Тихановской подписано "Я уехала к детям".

Накануне Тихановская утверждала, что уезжать из Белоруссии не собирается, однако утром во вторник МИД Литвы сообщил, что она уехала из страны.

Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова заявила порталу tut.by, что кандидата в президенты вывезли из страны белорусские власти, подчеркнув, что у нее "не было выбора". Ковалькова отметила, что отъезд Тихановской "позволил освободить Марию Мороз (начальника ее штаба, задержанную ранее в Белоруссии - ИФ), которая была заложницей в этой ситуации".

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, Тихановская - 10,9%.