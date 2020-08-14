Лукашенко предостерег рабочих от забастовок

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко констатировал попытки "раскачать трудовые коллективы" и предупредил, что забастовки могут плохо сказаться на работе предприятий и этим могут воспользоваться зарубежные конкуренты. Об этом сообщает "БелТА".

"Для начала, я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают", - отметил он в начале совещания по работе строительной отрасли.

Президент напомнил, что в условиях пандемии не стал давить на предприятия и запрещать им работу, а наоборот, "практически запретил увольнять людей". Сейчас, когда мировая экономика начинает оживать, все борются за рынки.

"Если мы остановимся, никогда не раскрутим свое производство. Никогда! Нас еще в это болото и подтолкнут. Людям надо это объяснить: хотите - бастуйте, хотите работать - работайте", - заявил он.

На примере "Беларуськалия" он сказал, что если предприятие остановить на несколько дней, то "перекрестятся" конкуренты в России и Канаде и "быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить". Машиностроителей он предупредил, что если они сегодня не произведут десять тракторов, то завтра "завтра немцы приедут с американцами, привезут свою технику россияне" и "тоже перекрестятся".

"Как мне доложили, на МАЗе или МТЗ был пример один: там 20 человек решили высказать свое мнение, бросили работу и пошли. Завпроизводством говорит: хорошо, идите ребята, у меня людей хватает, вся эта зарплата вот этих людей. Завернулись, обратно пошли на работу", - отметил глава государства.

Отказ от забастовки он назвал единственным шансом спасти предприятия и обеспечить себя работой.

"На улице можно походить. Вон их, тысячами ходят. Можно присоединиться, походить. Но там денег если и дадут, то на два дня. Там некоторым приплачивают. Мы их знаем, мы показывали их. Ну на два дня дадут. А потом что?" - заметил президент.

Некоторые белорусские предприятия начали бастовать с 10 августа, 13 августа сообщения о митингах и недовольстве рабочих стали массовыми. Люди недовольны фальсификациями на выборах и насилием по отношению к протестующим. Вечером в четверг председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова передала, что Лукашенко услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний. В пятницу протесты на производстве продолжились.