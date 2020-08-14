"Белнефтехим" подтвердил выступления рабочих "Нафтана" и "Гродно Азота"

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В "Белнефтехиме" подтвердили, что работники ряда предприятий концерна проводят мирные акции протеста. Производственный процесс на предприятиях не прерывается.

"Сегодня председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков встречается с работниками "Гродно Азот". На "Нафтане" встречу с работниками проводит руководство предприятия", - сказал агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.

По его словам, требования протестующих "не связаны с условиями труда или экономическими причинами".

При этом Тищенко подчеркнул, что технологический и производственный процесс на предприятиях нефтехимического комплекса не останавливается. "Это предприятия с повышенным уровнем опасности и работники прекрасно это понимают, и поэтому технологический процесс не прерывается", - сказал он.

Также встречи руководства с коллективами проходят на "Могилевхимволокно" и гродненском "Химволокно", подтвердил Тищенко.

В свою очередь ОАО "Белорусская калийная компания" (трейдер "Беларуськалия") выступило с открытым письмом от лица коллектива с призывом к сотрудникам силовых структур прекратить насилие в отношении участников акций протеста в стране.

"Мы не можем оставаться безучастными к тому, что сейчас происходит. Люди не должны страдать! Жестокость никогда не бывает оправдана! Мы призываем немедленно остановить насилие со стороны силовых структур", - говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте БКК. Предприятие также призывает мирных протестующих не допускать провокаций.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Запад", на самом "Беларуськалии" продолжаются мирные акции работников предприятия, они проводят встречи с руководством.

Рабочие белорусских предприятий с 10 августа начали устраивать забастовки в знак протеста против фальсификации результатов выборов.