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Белорусская калийная компания потребовала остановить насилие

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Трейдер "Беларуськалия" ОАО "Белорусская калийная компания" опубликовало открытое письмо с призывом остановить насилие. Как стало известно "Интерфаксу", на самом "Беларуськалии" продолжаются мирные митинги, рабочие проводят встречи с руководством.

Протесты в Минске

Работники БКК призвали силовые структуры немедленно прекратить насилие по отношению к протестующим и задержанным, а мирных протестующих - "оставаться мирными и не допускать провокаций".

"Мы не можем оставаться безучастными к тому, что сейчас происходит. Люди не должны страдать! Жестокость никогда не бывает оправдана!", - говорится в заявлении.

Митинги против насилия стали массовыми на белорусских предприятиях с 13 августа. Вечером в четверг глава МВД Юрий Караев взял на себя ответственность за травмы, которые во время протестов получили "случайные люди", "попавшие под раздачу", и извинился. Задержанных начали отпускать, они рассказывали об избиениях и издевательствах. Заместитель Караева Александр Барсуков заявил журналистам, что "издевательств не было".

Утром 14 августа президент Александр Лукашенко заявил о попытках раскачать трудовые коллективы в стране и предупредил, что в случае забастовок восстановить производство будет сложно и ситуацией воспользуются иностранные конкуренты.

Акции против насилия в Минске

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БКК Беларуськалий Александр Лукашенко

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