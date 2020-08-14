Белорусская калийная компания потребовала остановить насилие

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Трейдер "Беларуськалия" ОАО "Белорусская калийная компания" опубликовало открытое письмо с призывом остановить насилие. Как стало известно "Интерфаксу", на самом "Беларуськалии" продолжаются мирные митинги, рабочие проводят встречи с руководством.

Работники БКК призвали силовые структуры немедленно прекратить насилие по отношению к протестующим и задержанным, а мирных протестующих - "оставаться мирными и не допускать провокаций".

"Мы не можем оставаться безучастными к тому, что сейчас происходит. Люди не должны страдать! Жестокость никогда не бывает оправдана!", - говорится в заявлении.

Митинги против насилия стали массовыми на белорусских предприятиях с 13 августа. Вечером в четверг глава МВД Юрий Караев взял на себя ответственность за травмы, которые во время протестов получили "случайные люди", "попавшие под раздачу", и извинился. Задержанных начали отпускать, они рассказывали об избиениях и издевательствах. Заместитель Караева Александр Барсуков заявил журналистам, что "издевательств не было".

Утром 14 августа президент Александр Лукашенко заявил о попытках раскачать трудовые коллективы в стране и предупредил, что в случае забастовок восстановить производство будет сложно и ситуацией воспользуются иностранные конкуренты.