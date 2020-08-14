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Тихановская призвала мэров провести в выходные мирные акции протеста

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Уехавшая из Белоруссии кандидат в президенты страны Светлана Тихановская в своем видеообращении призвала мэров всех белорусских городов организовать мирные акции протеста 15 и 16 августа.

"Ситуация критическая. Я с болью смотрю на то, что происходит в нашей стране в последние дни. Для меня и для каждого из нас человеческая жизнь - это самое ценное. Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов. Я призываю власть прекратить это и пойти на диалог. Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе", - сказала она.

"Мы всегда говорили о том, что защищать наш выбор нужно только законными, ненасильственными методами, а мирный выход граждан на улицы власть превратила в кровавую бойню", - подчеркнула она.

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Находящаяся в Вильнюсе Тихановская считает, что за нее на прошедших 9 августа президентских выборах проголосовало 60-70% избирателей.

"Нас, сторонников перемен, большинство - этому есть документальные подтверждения - копии протоколов. Там где комиссии посчитали честно, моя поддержка составила от 60 до 70%. А в Новой Боровой (минский микрорайон - ИФ) - 90%", - сказала Тихановская.

По предварительным данным Центризбиркома, в целом по стране действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Тихановская - 10,09%.

Акции против насилия в Минске

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Белоруссия Светлана Тихановская

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