Минские учителя вышли на мирную акцию протеста

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Учителя в Минске проводят в пятницу мирную акцию протеста против официальных итогов президентских выборов, согласно которым победу одержал действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Как сообщают агентству "Интерфакс-Запад" очевидцы, участники акции несут плакаты "Мы - честные учителя", "Мы мирные люди", "За что нас бьют?", " Я, мы - честный учитель", а также таблички с названиями учебных заведений, в которых работают.

Некоторые пришли на шествие с детьми. В ходе акции к участникам присоединились те, кто ранее работал в сфере образования, а также прохожие. Шествию приветственно сигналят автомобили, в том числе машины скорой медицинской помощи.

Акция стартовала около Белгосфилармонии, затем ее участники подошли к Белорусскому государственному педагогическому университету имени М.Танка. Участники акции призвали министра образования Игоря Карпенко к диалогу и направились к Минобразования, чтобы оставить там цветы.

Ранее выпускники Белорусского государственного педагогического университета предложили выпускникам педагогических учреждений и работникам системы образования, а также школьным учителям "выступить с осуждением фальсификаций" на выборах.