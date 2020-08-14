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Работники минского метро присоединились к акциям протеста

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Белорусские СМИ и телеграм-каналы продолжают сообщать о мирных акциях на крупных белорусских предприятиях, которые многие называют забастовками.

По данным СМИ, в Минске проходит забастовка работников метрополитена, однако поезда курсируют в обычном режиме. Несколько десятков работников метро собрались перед станциями и протестуют против насилия властей в отношении мирных граждан.

Кроме того, сообщается о крупной акции на Минском автозаводе (МАЗ), а также на Минском тракторном заводе (МТЗ). Также аналогичные акции проходят на подведомственном Госкомвоенпрому Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ).

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Протестные собрания работников проходят на Минском моторном заводе, ОАО "Белшина" в Бобруйске и на крупнейшем производителе калийных удобрений - ОАО "Беларуськалий".

Мирные акции протеста в последние дни проходят на многих крупных предприятиях республики, в их числе "Гродно Азот", "Нафтан", "БелАЗ" и ряде других. Работники предприятий не выдвигают экономических требований, производственный процесс не прерывается.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу высказался против попыток "раскачать трудовые коллективы" в стране и призывов к забастовкам, предупредив, что это может негативно сказаться на будущей работе предприятий. "Если мы остановимся, никогда не раскрутим свое производство. Никогда! Нас еще в это болото и подтолкнут. Людям надо это объяснить: хотите - бастуйте, хотите работать - работайте", - сказал Лукашенко на совещании по работе стройотрасли в пятницу в Минске.

В качестве примера он привел "Беларуськалий", остановка которого на несколько дней будет выгодна основным конкурентам в России и Канаде. Аналогично он высказался и в отношении работы машиностроительных предприятий.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. В соответствии с предварительными официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

Забастовки на заводах в Белоруссии

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Минский автомобильный заводМинский тракторный заводМинский тракторный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный заводМинский автомобильный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный завод
Минский автомобильный завод
Белоруссия Минск

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