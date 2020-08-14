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На Украине создан фонд помощи "пострадавшим от режима" в Белоруссии

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - На Украине создан фонд помощи пострадавшим во время акций протестов в Белоруссии, членам избирательных комиссий, которые не принимали участия в фальсификации выборов, и сотрудникам белорусского ОМОНа, отказавшимся применять силу против митингующих.

О создании фонда в интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказал оппозиционный белорусский политик, экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало.

"Мы создали в Украине фонд помощи тем, кто пострадал от режима, тем, кто поступил по совести - учителя, например, в комиссиях на тех избирательных участках, где показали правдивые цифры голосования. Мы уже сделали объявление, пошли какие-то американские деньги", - сказал Цепкало.

По его словам, фонд также будет оказывать финансовую помощь пострадавшим во время протестов митингующим, а также сотрудникам ОМОН, которые отказались применять против них силу.

"Я объехал белорусскую диаспору, она готова помогать: и в РФ, и в Украине, и в Польше особенно, и в Германии, я думаю, что и в США", - добавил политик.

Цепкало также отметил, что создание фонда на Украине обусловлено безвизовым режимом с Белоруссией: "Фонд в Украине, потому что не нужна виза, как например в Литву - здесь проще".

В среду, 12 августа, Цепкало объявил о создании "Фронта национального спасения Республики Беларусь". Об этом политик написал в своем телеграм-канале. По его словам, цель создания "Фронта" - "мобилизация белорусского народа на борьбу против нарушения Конституции Беларуси и насильственного захвата власти Лукашенко А.Г."

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Согласно окончательным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,1% голосов.

Вскоре после выборов в стране начались массовые протесты несогласных с итогами голосования и стычки с правоохранительными органами. Задержано около 7 тыс. человек. С четверга на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.

Украина Белоруссия Валерий Цепкало

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