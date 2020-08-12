Цепкало объявил о создании в Белоруссии Фронта национального спасения

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Экс-претендент на пост президента Белоруссии, бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало объявил о создании "Фронта национального спасения Республики Беларусь".

Об этом Цепкало написал в среду в своем телеграм-канале. По его словам, цель создания "Фронта" - "мобилизация белорусского народа на борьбу против нарушения Конституции Беларуси и насильственного захвата власти Лукашенко А.Г."

Как отметил политик, фронт будет бороться за сохранение национального суверенитета, демократии и свободы республики, а также за защиту демократического выбора белорусского народа от фальсификаций со стороны властей.

14 июля Центризбирком Беларуси не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты под предлогом нехватки достоверных подписей избирателей (не менее 100 тыс.) за его выдвижение, тогда как его инициативная группа собрала более 200 тыс. подписей. Цепкало подал в Верховный суд жалобу на отказ в регистрации кандидатом в президенты, тот отклонил ее.

24 июля Цепкало уехал в Москву с детьми из-за опасения быть задержанным. В тот же день Цепкало заявил, что намерен дать серию пресс-конференций о предвыборной ситуации в России, на Украине, странах ЕС и США. 2 августа пресс-секретарь политика Алексей Урбан сообщил агентству "Интерфакс-Запад", что Цепкало уехал из Москвы в Киев.