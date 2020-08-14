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Премьер Белоруссии встретился с бастующими рабочими тракторного завода

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко приехал на Минский тракторный завод (МТЗ) и проводит встречу с бастующими работниками предприятия.

"Премьер-министр сейчас встречается с работниками предприятия", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МТЗ, представитель которой находится на месте встречи.

Между тем, количество рабочих, присутствующих на встрече с премьером, и обсуждаемые вопросы пресс-служба не комментирует.

При этом пресс-служба подтвердила, что одновременно рабочие предприятия колонной направились к площади Независимости, где расположены Дом правительства, Центризбирком и Мингорисполком.

По данным TUT.BY, участники шествия скандируют "Уходи!".

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Издание "Наша нива" передает, что на площади Независимости уже находится около 3 тыс. демонстрантов, которые требуют выхода мэра Минска Анатолия Сивака, отставки президента Александра Лукашенко и главы ЦИК Лидии Ермошиной.

Лидер стачкома МТЗ перед стартом колонны сказал журналистам и стачкому: "Если кто-то из участников сегодня пропадет, в понедельник МТЗ встанет", передает корреспондент "Нашей Нивы".

Как сообщалось, работа части цехов на Минском тракторном заводе (МТЗ), одном из крупнейших предприятий Белоруссии, остановлена из-за акций протеста, которые проводят работники предприятия. В пресс-службе завода не располагают информацией о сроках, на которые приостановлены работы в цехах, и требованиях рабочих.

Белорусские СМИ и телеграм-каналы продолжают сообщать о мирных акциях на белорусских предприятиях, которые многие называют забастовками. Работники предприятий не выдвигают экономических требований, производство в большинстве случаев работает в штатном режиме. Они требуют прекратить насилие в отношении мирных демонстрантов и провести перевыборы президента. Такие акции проходят уже практически на всех крупных промышленных, строительных, нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. В соответствии с официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Первые обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. Задержано около 7 тыс. человек. Действия руководства страны и силовых структур вызвали резкую критику со стороны официальных лиц в ЕС и США, которые не исключают введения санкций в отношении республики.

Забастовки на заводах в Белоруссии

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Минский автомобильный заводМинский тракторный заводМинский тракторный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный заводМинский автомобильный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный завод
Минский автомобильный завод
Белоруссия Минский транспортный завод Роман Головченко

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