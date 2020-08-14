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Часть Минского тракторного завода остановила работу из-за митинга

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Производственная деятельность части цехов на Минском тракторном заводе (МТЗ) остановлена из-за акций протеста, которые проводят работники предприятия.

"В связи с несанкционированным митингом рабочих деятельность отдельных цехов предприятия приостановлена. Но основные цеха работают, продукция отгружается", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МТЗ.

Между тем, пока в пресс-службе не располагают информацией о сроках, на которые приостановлена работа цехов, и требованиях рабочих.

Белорусские СМИ и телеграм-каналы продолжают сообщать о мирных акциях на крупных белорусских предприятиях, которые многие называют забастовками. В частности, сообщается о крупной акции на Минском автозаводе (МАЗ) и Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ), Белорусском автозаводк (БелАЗ).

Работники предприятий не выдвигают экономических требований, производство в большинстве случаев работает в штатном режиме. Они требуют прекратить насилие в отношении мирных демонстрантов и провести перевыборы президента.

Белоруссия Мин

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