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Несколько тысяч человек пришли к дому правительства в Минске

Несколько тысяч человек пришли к дому правительства в Минске
Фото: Reuters

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Несколько тысяч человек собрались на площади Независимости у Дома правительства в Минске, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".

Пришедшие - в основном работники Минского тракторного завода, которые прошлись колонной по улицам Минска. Когда люди прибыли на площадь, в Красном костеле начали бить в колокола.

Несколько тысяч человек стоят прямо у входа в здание правительства, скандируют "Уходи", "Считай голоса", "Живе Беларусь".

Рядом стоит охрана, никого не разгоняют, люди им приветственно кричат "Молодцы". Как сообщают телеграм-каналы, девушки ринулись обнимать сотрудников силовых структур, стоящих в оцеплении.

Те в свою очередь аккуратно оттеснили протестующих от здания Дома правительства. Люди немного отошли - площадь не покидают.

Дорога не перекрыта, общественный транспорт продолжает работать. Люди скандируют "Жыве Беларусь!", "Улетай!", "Выборы!". Сохраняется мирный характер акции.

Группа людей, примерно в 100-120 человек, села перед памятником Ленину на входе в Дом правительства. Сотрудники силовых структур стоят неподвижно, никак не реагируют на происходящее.

В оцеплении дома правительства стоят 30-40 военнослужащих внутренних войск. Периодически к ним подходят пообщаться девушки с цветами и задают вопросы, в том числе о возможных задержаниях участников акции. В ответ на это один из силовиков сказал, что если люди будут продолжать вести себя так же культурно и мирно, то "ничего не будет". "Сколько вас и сколько нас. Если будет так, как сейчас, никто вас не тронет", - сказал спецназовец.

Как сообщалось, работники многих крупных предприятий в Белоруссии устроили акции протеста против фальсификации результатов выборов. К ним присоединились, в частности, "Гродно Азот", "Нафтан", "БелАЗ", Минский автозавод и другие.

Забастовки на заводах в Белоруссии

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Минский автомобильный заводМинский тракторный заводМинский тракторный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный заводМинский автомобильный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный завод
Минский автомобильный завод
Белоруссия Минск

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