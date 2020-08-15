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Акция протеста прошла у Белтелерадиокомпании в Минске

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - У здания Белтелерадиокомпании в Минске прошла акция протеста, задержаний не было.

По информации телеграм-каналов, на стихийный митинг пришли около тысячи человек. Участники скандировали "Покажи Окрестина" (изолятор, где содержатся задержанные на акциях протеста), "Забастовка!". У многих были в руках плакаты с надписями "не забудем!", "покажите людям правду", "жыве Беларусь!".

Между тем, в соцсетях появились сообщения о том, что сотрудники БТ намерены объявить забастовку,

Около 18:00 к зданию БТ подъехали пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт и председатель Совмина Наталья Кочанова. Протестующие встретили их криками "Правду!" и "Позор".

Пока шла встреча Кочановой и Эйсмонт с работниками БТ, некоторые сотрудники выходили из здания с поднятыми руками и пальцами, сложенными в форме V. Толпа встречала их криками "Молодцы!" и аплодисментами.

Между тем, как сообщает портал Tut.by, в ходе переговоров Кочанова призвала сотрудников БТ успокоиться. "Разберемся. Расставим все на свои места. Но если сегодня вы будете раскачивать ситуацию, то завтра из нее просто так не выйдешь. Не выйдешь - поверьте мне", - сказала она.

По словам работников БТ, встреча с Кочановой и Эйсмонт закончилась около 19:30, они покинули здание с черного входа.

Тем временем, к зданию Белтелерадиокомпании приехал экс-кандидат Андрей Дмитриев, он встал в один ряд с протестующими. Также к акции позднее присоединилась представительница объединенного штаба экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Колесникова. Как передает Tut.by, она сказала: "Говорить правду несложно. Говорите, пожалуйста, правду".

Во время митинга на входе в Белтерадиокомпанию повесили два бело-красно-белых флага.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. В соответствии с официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. Задержано около 7 тыс. человек. С четверга на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.

Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, согласно которым за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую - 10,12%.

Забастовки на заводах в Белоруссии

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