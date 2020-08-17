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На гостелеканале "Беларусь 1" сообщили о готовящейся забастовке

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники государственного телеканала "Беларусь 1" планируют с понедельника приступить к забастовке, однако окончательного решения по этому вопросу пока нет, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" сотрудник телеканала.

"Забастовка планируется. Мы собираемся прийти на рабочие места и не работать", - сказал собеседник агентства.

По его словам, окончательно ситуация с забастовкой прояснится через два-три часа. "Мы договорились попозже прийти на работу, сейчас люди только собираются", - добавил он.

Как сообщалось, 15 августа у здания Белтелерадиокомпании прошла акция протеста. В ходе митинга к зданию БТ подъехали пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт и глава Совета республики Наталья Кочанова. Протестующие встретили их криками "Правду!" и "Позор!".

Как сообщал портал Tut.by, в ходе переговоров Кочанова призвала сотрудников БТ успокоиться. "Разберемся. Расставим все на свои места. Но если сегодня вы будете раскачивать ситуацию, то завтра из нее просто так не выйдешь", - сказала она.

Выборы и протесты в Белоруссии

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. В соответствии с официальными результатами, действующий президент Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. Среди протестующих были проведены массовые задержания. Было задержано около 7 тыс. человек. С четверга, 13 августа, на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.

В МВД Белоруссии 14 августа сообщили, что уже более 2 тыс. человек, задержанных ранее в ходе акций протеста, отпущены из мест содержания заключенных.

Центризбирком Белоруссии 14 августа провел заседание по подведению итогов выборов президента республики. Согласно утвержденным итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Тихановскую - 10,12%.

Днем в минувшее воскресенье, 16 августа, на площади Независимости состоялся организованный митинг сторонников президента, в котором приняли участие, по официальной информации, более 65 тыс. человек. Президент выступил с речью перед собравшимися.

Позднее у стелы "Минск - город-Герой" началась протестная акция оппонентов Лукашенко. По различным оценкам, число участников составило несколько сотен тысяч. Ближе к вечеру протестующие прошли колонной по центральным проспектам к Дому правительства на площади Независимости.

По оценкам наблюдателей, это самая масштабная акция протеста в истории современной Белоруссии.

Беларусь 1 Белоруссия

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