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В Турции обвинили Байдена в невежестве за его высказывания о стране

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Турция в воскресенье осудила высказывания кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, призвавшего поддержать политических противников турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Байден сделал эти комментарии в интервью, снятом The New York Times еще в декабре, но видео с ними появилось только в субботу, и вызвало широкую реакцию в соцсетях.

В интервью, отвечая на вопрос об Эрдогане, Байден назвал турецкого президента "самодержцем", раскритиковал его политику в отношении курдов и высказался за поддержку турецкой оппозиции. "То, что я думаю, мы должны сделать, так это поменять подход к нему, давая понять, что мы поддерживаем оппозиционное руководство", - сказал он.

Политик заявил, что необходимо "подбодрить" соперников Эрдогана, чтобы помочь им одержать победу, но не с помощью переворота, а на выборах.

И как написал в своем твиттере пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын, "анализ ситуации в Турции Джо Байденом основан на чистом невежестве, высокомерии и лицемерии".

"Дни, когда вы отдавали Турции приказы, минули, - добавил он. - Но если вы все еще думаете, что можете попробовать, будьте нашим гостем. Вы заплатите за это".

Турция США Джо Байден

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