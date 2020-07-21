Пентагон выкупит новейшие истребители F-35, предназначавшиеся для Турции

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Военно-воздушные силы США решили выкупить истребители пятого поколения F-35, которые предназначались для поставки Турции. Об этом сообщило издание Defense News, ссылаясь на источники в Пентагоне.

По его данным, в Минобороны США подтвердили, что оно закупит восемь истребителей, построенных корпорацией Lockheed Martin для Турции по контракту на сумму $862 млн.

В рамках реализации данного контракта также предполагалось поставить Турции еще шесть истребителей F-35A в модификации, которая была бы сходной с конфигурацией американских самолетов данного типа, отмечает издание.

В целом Турция планировала приобрести 100 истребителей пятого поколения F-35A. Церемония передачи Турции первых двух самолетов состоялась в июне 2018 года. Истребители поступили на авиабазу Люк в Фениксе (штат Аризона), где турецкие пилоты и техперсонал обучались их эксплуатации. Но непосредственно в Турцию истребители F-35A так и не прибыли.

Вашингтон исключил Анкару из программы производства F-35A в июле прошлого года вслед за покупкой Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 в связи с озабоченностью, что Россия может использовать комплексы для получения информации об этих истребителях. США требовали отказаться от сделки, однако Турция отказалась идти на уступки.

Анкара приобрела у Москвы четыре дивизиона С-400. 23 октября 2019 года Рособоронэкспорт сообщил, что Россия выполнила контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.