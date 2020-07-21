Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:03Заразились
на 21.07В России 783 328+5 842В мире 14 703 293+195 802

Пентагон выкупит новейшие истребители F-35, предназначавшиеся для Турции

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Военно-воздушные силы США решили выкупить истребители пятого поколения F-35, которые предназначались для поставки Турции. Об этом сообщило издание Defense News, ссылаясь на источники в Пентагоне.

По его данным, в Минобороны США подтвердили, что оно закупит восемь истребителей, построенных корпорацией Lockheed Martin для Турции по контракту на сумму $862 млн.

В рамках реализации данного контракта также предполагалось поставить Турции еще шесть истребителей F-35A в модификации, которая была бы сходной с конфигурацией американских самолетов данного типа, отмечает издание.

В целом Турция планировала приобрести 100 истребителей пятого поколения F-35A. Церемония передачи Турции первых двух самолетов состоялась в июне 2018 года. Истребители поступили на авиабазу Люк в Фениксе (штат Аризона), где турецкие пилоты и техперсонал обучались их эксплуатации. Но непосредственно в Турцию истребители F-35A так и не прибыли.

Вашингтон исключил Анкару из программы производства F-35A в июле прошлого года вслед за покупкой Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 в связи с озабоченностью, что Россия может использовать комплексы для получения информации об этих истребителях. США требовали отказаться от сделки, однако Турция отказалась идти на уступки.

Анкара приобрела у Москвы четыре дивизиона С-400. 23 октября 2019 года Рособоронэкспорт сообщил, что Россия выполнила контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.

США F-35 Турция

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 21 июля

Заложникам в украинском автобусе передали воду

Комиссар SEC раскритиковала решение регулятора, поставившее крест на ICO Telegram

Два российских моряка получили по 253 года колонии в Греции за перевозку нелегалов

Два российских моряка получили по 253 года колонии в Греции за перевозку нелегалов

В скафандре астронавта Кэссиди возникла неполадка при выходе в открытый космос

"Луцкий террорист" оказался уроженцем России

"Луцкий террорист" оказался уроженцем России

В докладе о влиянии РФ на Великобританию подчеркнули роль переехавших в страну бизнесменов из России

В Лондоне Великобританию сочли одной из главных целей "мощных" разведслужб РФ

В Лондоне Великобританию сочли одной из главных целей "мощных" разведслужб РФ

В украинском Луцке неизвестный захватил автобус с пассажирами

Что случилось этой ночью: вторник, 21 июля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');