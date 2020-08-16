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В Абхазии заявили о нехватке медперсонала для борьбы с коронавирусом

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Минздрав Абхазии просит помощи у граждан страны в борьбе с COVID-19. В обращении, распространённом пресс-службой ведомства в воскресенье, отмечается, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом медикам требуется помощь волонтеров.

"С начала пандемии медики Абхазии работают в усиленном режиме, устают и заболевают. Сегодня персонала просто не хватает, так как резко выросло число болеющих граждан. В Гудаутском "ковидном" госпитале на данный момент наблюдается дефицит младшего медицинского персонала, в частности, санитаров", - говорится в обращении.

"Помощь реально нужна физическая. Персонал выдыхается", - подчеркивают в ведомстве.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 189 человек. Из них 69 выздоровели и трое пациентов умерли.

В ковид-центре в настоящее время проходит лечение 21 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Состояние одного из них оценивается медиками как тяжелое, состояние ещё троих - как средней тяжести. За минувшие сутки выявлено семь новых случаев инфицирования коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Абхазию прибыла группа российских врачей из университета имени Сеченова для помощи стране в борьбе с COVID-19.

Российско-абхазская граница была открыта после периода коронавирусных ограничений 1 августа.

Абхазия

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