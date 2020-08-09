Врачи из РФ прибыли в Абхазию для помощи в борьбе с COVID-19

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Группа российских врачей из университета имени Сеченова прибыла в Абхазию для оказания помощи в борьбе с COVID-19, сообщает в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения республики.

"В Гудаутскую ЦРБ, где в настоящее время проходят лечение 42 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией прибыла группа медиков из Московского государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова под руководством профессора кафедры терапии и профессиональных болезней Сеченовского университета Елены Поповой. В группу медиков вошли инфекционисты, нефрологи, анестезиологи-реаниматологи и пульманолог" - говорится в сообщении.

"Российские врачи помогут своим абхазским коллегам бороться с новой коронавирусной инфекцией, окажут организационно-методическую помощь, а также проконсультируют наиболее тяжелых пациентов", - отмечается в сообщении пресс-службы.

С российскими медиками встретился министр здравоохранения Тамаз Цахнакия. Он поблагодарил их за помощь, оказываемую республике в это непростое время.

"Медики из Москвы на месте будут смотреть, какими специалистами необходимо усилить Гудаутскую больницу, определенную как лечебный центр для больных коронавирусом, проработают график дежурства врачей, которые будут приезжать из Москвы. Также они помогут решать практические лечебные вопросы, будут консультировать больных, изучать истории болезни, проводить корректировку лечения, проведут консилиумы и мастер-классы для наших медиков", - сообщил журналистам глава Минздрава республики".

Профессор кафедры терапии и профессиональных болезней Сеченовского университета Елена Попова в свою очередь отметила, что российские врачи также примут непосредственное участие в лечении больных коронавирусом.

"В составе нашей группы различные специалисты, которые готовы оказать помощь больным с ковидом. Известно, что эта инфекция поражает, прежде всего, группы с разными сопутствующими заболеваниями, поэтому, как правило, возникает необходимость лечить пациентов уже с осложнениями. Все мы имеем специальную подготовку и большой опыт по лечению ковид-инфекции, поскольку с начала эпидемии ведем активную консультативную работу в федеральном диагностическом центре с применением телемедицинских технологий и дистанционно проконсультировали уже более 10 000 пациентов с ковид-инфекцией. В нашем арсенале опыт и знания по лечению ковид-больных с самого начала пандемии", - сообщила Попова.

Всего за время пандемии в Абхазии зарегистрировано 134 больных COVID-19, 38 человек выздоровели, трое скончались. 42 пациента проходят лечение в стационаре.

7 августа, через неделю после открытия российско-абхазской границы, в республике был зарегистрирован первый заболевший коронавирусом турист из России.

Гражданин России приехал на отдых в Гагру к родственникам и в этот же день обратился в местную больницу с жалобами на высокую температуру и головную боль. В результате тестирования у него был диагностирован COVID-19. По сообщению СЭС республики, пациент оперативно был перевезен из Абхазии в Россию и госпитализирован в одну из больниц Краснодарского края.