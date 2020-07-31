Абхазия одновременно с Россией откроет совместную границу

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент Абхазии Аслан Бжания приветствует решение российской стороны об открытии с 1 августа российско-абхазской границы, республика готова к приему гостей из России.

"Мы приветствуем это решение, благодарны Российской Федерации. В ту же секунду, когда Россия откроет границу с Абхазией, граница со стороны Абхазии будет открыта. С нашей стороны проблем нет и быть не может", - сказал Бжания "Интерфаксу" в пятницу вечером.

По его словам, открытие границы существенным образом повлияет на экономическую ситуацию в республике. "Туризм - это 35 процентов ВВП нашей страны, и 10 тысяч рабочих мест", - сказал абхазский лидер.

Бжания также особо отметил "психологический эффект" от открытия границы. "За время карантина люди устали без общения. Сейчас это общение восстанавливается, но, естественно, с соблюдением всех санитарных норм. Абхазия полностью готова к приему гостей из России", - отметил президент республики.