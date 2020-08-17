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Рабочие "Беларуськалия" начали забастовку

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Рабочие "Беларуськалия" объявили забастовку и формируют стачкомы, сообщает TUT.BY. В минувшую пятницу они предупреждали, что остановят работу, если не будут выполнены их требования - освобождение всех политзаключенных, отставка всех виновных в насилии и проведение новых выборов.

Утром 17 августа прошла встреча рабочих с руководством предприятия. Топ-менеджеры призывали коллектив не останавливать производство. Однако коллектив проголосовал за забастовку и готовится черз профсоюз уведомить официально об остановке работы.

В то же время, "почти единогласно они проголосовали за забастовку, сейчас они формируют стачкомы и официально через профсоюз готовятся уведомить руководство о том, что производство останавливается", - пишет tut.by.

14 августа в Солигорске проходили стихийные акции протеста, а вечером с сотрудниками "Беларуськалия" встретилось руководство предприятия. На встрече люди потребовали освободить Солигорск от отряда особого назначения как утратившего доверие граждан и ходатайствовать о расформировании ОМОН с лишением сотрудников воинских званий без права восстановления на службе в органах МВД; привлечь к ответственности тех, кто превысил полномочия во время и после избирательной кампании, не исполнивших свои обязанности добросовестно согласно законодательству Белоруссии; признать выборы недействительными и провести новые выборы с новым ЦИК и привлечением независимых наблюдателей.

Рабочие обещали остановить производство на неопределенный срок, если их требования не будут выполнены.

Белорусские СМИ сообщают о начале забастовок и на других предприятиях.

Забастовки на заводах в Белоруссии

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Минский автомобильный заводМинский тракторный заводМинский тракторный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный заводМинский автомобильный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный завод
Минский автомобильный завод
Беларуськалий Солигорск Белоруссия

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