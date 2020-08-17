В изоляторах Белоруссии остались 122 задержанных на акциях протеста

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел Белоруссии заявило, что завершается работа по освобождению административно задержанных граждан на акциях протеста.

"По состоянию на 14:00 в изоляторах временного содержания территориальных ОВД республики остаются 122 человека. Работа по освобождению продолжается, сведения обновляются постоянно", - заявили в ведомстве.

В МВД также заявили, что содержащиеся на участке ИВС в Жодино граждане были переведены в изолятор ГУВД Мингорисполкома и по состоянию на 8:00 отпущены. "В настоящее время в ЦИП (центр изоляции правонарушителей - ИФ) ГУВД находятся шесть граждан, с которыми проводятся необходимые следственные действия. Информация об указанных лицах размещена при входе в здание центра", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, продолжили там, сотрудниками учреждений проводится опись оставленного задержанными имущества. Получить свои вещи граждане, в том числе содержавшиеся на участках ИВС в Жодино (тюрьма №8) и Слуцке (ЛТП №3), могут в ЦИП ГУВД Мингорисполкома.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. В соответствии с официальными результатами, действующий президент Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

Задержано около 7 тыс. человек, несколько сотен пострадали, один человек погиб на акции протеста, один - после задержания. По информации СМИ о местонахождении порядка 80 человек задержанных на акциях до сих пор ничего не известно.

Наряду с этим, стала поступать информация о многочисленных случаях жестокого обращения и пыток задержанных в местах временного содержания, а также при перевозке.

С 13 августа на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты, с 17 августа - забастовки. Кроме того, по всей Белоруссии люди начали выстраиваться в цепи солидарности и проводить митинги против насилия и за проведение новых выборов.