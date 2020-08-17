Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:58Заразились
на 17.08В России 927 745+4 892В мире 21 672 186+212 487

В изоляторах Белоруссии остались 122 задержанных на акциях протеста

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел Белоруссии заявило, что завершается работа по освобождению административно задержанных граждан на акциях протеста.

"По состоянию на 14:00 в изоляторах временного содержания территориальных ОВД республики остаются 122 человека. Работа по освобождению продолжается, сведения обновляются постоянно", - заявили в ведомстве.

В миреСК Белоруссии получил 700 жалоб от избитыхЧитать подробнее

В МВД также заявили, что содержащиеся на участке ИВС в Жодино граждане были переведены в изолятор ГУВД Мингорисполкома и по состоянию на 8:00 отпущены. "В настоящее время в ЦИП (центр изоляции правонарушителей - ИФ) ГУВД находятся шесть граждан, с которыми проводятся необходимые следственные действия. Информация об указанных лицах размещена при входе в здание центра", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, продолжили там, сотрудниками учреждений проводится опись оставленного задержанными имущества. Получить свои вещи граждане, в том числе содержавшиеся на участках ИВС в Жодино (тюрьма №8) и Слуцке (ЛТП №3), могут в ЦИП ГУВД Мингорисполкома.

В миреМноготысячная акция протеста проходит в МинскеЧитать подробнее

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. В соответствии с официальными результатами, действующий президент Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

Задержано около 7 тыс. человек, несколько сотен пострадали, один человек погиб на акции протеста, один - после задержания. По информации СМИ о местонахождении порядка 80 человек задержанных на акциях до сих пор ничего не известно.

Наряду с этим, стала поступать информация о многочисленных случаях жестокого обращения и пыток задержанных в местах временного содержания, а также при перевозке.

С 13 августа на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты, с 17 августа - забастовки. Кроме того, по всей Белоруссии люди начали выстраиваться в цепи солидарности и проводить митинги против насилия и за проведение новых выборов.

Белоруссия МВД Белоруссии Минск

Новости по теме

Новости

Белорусский металлургический завод остановил работу всех печей

В Долине Смерти в США зафиксирована самая высокая на Земле температура

В Долине Смерти в США зафиксирована самая высокая на Земле температура

Остановились все шахты "Беларуськалия"

"ЛУКОЙЛу" заблокировали вхождение в проект в Сенегале

Лукашенко заявил, что власть никогда не падет

В машине российского военного атташе в Нидерландах обнаружили жучок

В машине российского военного атташе в Нидерландах обнаружили жучок

Путин и Эрдоган по телефону обсудили безопасность российских туристов

Путин и Эрдоган по телефону обсудили безопасность российских туристов

На пути российско-турецкого патруля в Сирии произошел взрыв

Лукашенко заявил о готовности поделиться властными полномочиями

Лукашенко заявил о готовности поделиться властными полномочиями

Лукашенко отказался проводить новые выборы

Лукашенко отказался проводить новые выборы
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');