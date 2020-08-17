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Великобритания не признала результаты выборов в Белоруссии

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Великобритания не признает результаты президентских выборов в Белоруссии, заявил глава британского МИД Доминик Рааб.

Он потребовал, чтобы по каналам ОБСЕ было срочно начато независимое расследование всех недостатков, которые сделали выборы несправедливыми, а также расследование последовавших за выборами репрессий.

По его словам, Великобритания в сотрудничестве со своими партнерами введет санкции против виновных и добьется привлечения белорусских властей к ответственности.

"Весь мир с ужасом смотрел на насилие, которое белорусские власти использовали, чтобы подавить мирные протесты после фальсифицированных выборов", - говорится в заявлении министра.

14 августа Евросоюз заявил о несогласии с итогами выборов и о подготовке санкций против виновных в насилии и фальсификациях в Белоруссии.

Главный оппонент президента Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская 17 августа заявила, что готова стать временным лидером страны на время подготовки к новым, честным выборам. Лукашенко в этот же день сказал, что выборы прошли и новых не будет. Он готов поделиться властными полномочиями, но только в результате конституционной реформы, а не через улицу и не под давлением.

Акции против насилия в Минске

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Великобритания МИД Доминик Рааб Белоруссия Александр Лукашенко Светлана Тихановская Евросоюз

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