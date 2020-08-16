В Минске начали задерживать участников акции протеста

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Белорусские СМИ сообщают о первых задержаниях силовиками участников акции протеста в Минске в воскресенье.

В частности, "Еврорадио" в своем Telegram-канале отмечает, что людей задерживают случайным образом как в центре Минска, так и на окраинах.

Между тем белорусское бюро "Радио Свобода" сообщает, что нескольких человек задержали люди в штатском около ГУМа.

Как сообщалось, на седьмой день после президентских выборов в Минске прошел наиболее многочисленный митинг противников президента Александра Лукашенко. В акции, по оценкам СМИ, приняли участие несколько сотен тысяч человек, она проводится в знак солидарности несогласных с результатами президентских выборов и применением силовиками насилия.