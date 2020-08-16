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Экс-премьер Белоруссии осудил насилие в ходе протестов

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Бывший премьер Белоруссии Сергей Румас выступил с осуждением насилия в отношении участников массовых акций протеста.

"Наблюдаю за ситуацией в Минске и других городах Республики Беларусь, выражаю соболезнования всем пострадавшим и их семьям. То, что происходит в Минске это недопустимо по отношению к гражданам Республики Беларусь. Насилие в 21 веке не должно быть оправдано, все виновные должны понести наказание. Поведение органов правопорядка, милиции, ОМОНа является недопустимым, массовые задержания протестующих является нарушением их прав и свобод", - заявил Румас в инстаграме.

Экс-премьер добавил, что свобода слова, право на мнение, право проводить митинги закреплены Конституцией.

Румас с августа 2018 года до июня 2020 года занимал пост премьер-министра Белоруссии. В 2012-2018 годах руководил Банком развития, до этого 2 года занимал должность заместителя премьер-министра.

Как сообщалось, на седьмой день после президентских выборов в Минске проходит наиболее многочисленный митинг противников президента Александра Лукашенко. В акции, по оценкам СМИ, принимает участие несколько сотен тысяч человек, она проводится в знак солидарности несогласных с результатами президентских выборов и применением силовиками насилия.

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Минский автомобильный заводМинский тракторный заводМинский тракторный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный заводМинский автомобильный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный завод
Минский автомобильный завод
Белоруссия Сергей Румас

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