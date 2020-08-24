Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

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Доверие как лучшая защита от депрессии, научный взгляд на непрошеный дикпик и что губит мужское начало в недрах нашего генома

Фото: Reuters

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Американские разработчики научили нейросеть качественно менять возраст человека на фотографии. В отличие от других подобных алгоритмов, в том числе и от FaceApp, нейросеть меняет не только текстуру, но и форму лица и отдельных его частей, что позволяет добиться намного более качественного эффекта.

- Ученые проанализировали влияние 106 различных факторов на риск развития депрессии среди более 123 тысяч британцев и выяснили, что доверие к другим людям защищает от депрессии лучше всего. Среди факторов, которые, наоборот, повысили риск развития депрессии, ученые выделили дневной сон, просмотр телевизора и прием мультивитаминов.

- Американские исследователи опросили более двух тысяч женщин и около трех сотен мужчин и выяснили, что женщины негативно реагируют на непрошеные дикпики, а вот гомо- и бисексуальные мужчины находят их занятными. В качестве возможного объяснения ученые предлагают социальную установку, согласно которой мужчины (независимо от ориентации) больше хотят и ищут сексуальных контактов: возможно, по мнению отправителей дикпиков, это делает непрошенные изображения гениталий желаемыми. Реакция гетеросексуальных мужчин на дикпики не проверялась.

- Физики предложили кодировать кубиты котами Шредингера. Использовалась сверхпроводниковая реализация состояний для демонстрации их возможного применения. Работа может быть полезной во многих областях квантовых технологий, она важна и с теоретической точки зрения в исследовании фундаментальных квантовых эффектов в других системах.

- Камеры ближнего инфракрасного спектра — это универсальные солдаты, которые помогают делать множество вещей. В партнерском материале N+1 рассказал, как работает эта технология, и показал, что скрывается на холсте за слоями краски.

- Демон Максвелла будоражит умы физиков вот уже полтора века. N+1 рассказал, как описанная Максвеллом чертовщина стимулировала научные штудии и чем занимаются современные "демонологи".

- Среди сценариев конца цивилизации есть и ее гибель по вине беспощадных законов эволюции. Генетический символ мужского начала, Y-хромосома, за сотни миллионов лет своего существования растеряла множество генов и заметно уменьшилась в размерах. Если курс, взятый эволюцией человека, не изменится, то от "мужской хромосомы" может вообще ничего не остаться. В этой статье рассказано о том, какие шансы у мужского начала остаться в нашем геноме и чем провинилась перед эволюцией Y-хромосом.

- Можете представить себе металлургический завод с паркетной доской на полу и растениями в цехах? В партнерском материале сайт N+1 рассказал об уральском предприятии, которое не побоялось перейти со стороны черной металлургии на сторону белой.