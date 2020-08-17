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Тысячи протестующих вышли к минскому СИЗО

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Несколько тысяч человек с национальными бело-красно-белыми флагами проводят митинг протеста у стен следственного изолятора (СИЗО) на улице Володарского в Минске.

Как передает издание "Наша Нива", протестующие скандируют "Выпускай!" и "Каждый день!".

По оценкам СМИ, на митинге около СИЗО находятся 5-7 тысяч человек. Желающие выступают в режиме свободного микрофона.

Сообщается также, что часть протестующих направилась от СИЗО на улицу Окрестина.

Ранее в понедельник МВД Белоруссии заявило, что завершается работа по освобождению административно задержанных граждан на акциях протеста. "По состоянию на 14:00 в изоляторах временного содержания территориальных ОВД республики остаются 122 человека. Работа по освобождению продолжается, сведения обновляются постоянно", - сообщили в ведомстве.

Выборы

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. В соответствии с официальными результатами, действующий президент Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

Пытки

В целом на акциях протеста задержаны около 7 тыс. человек. Несколько сотен пострадали, один человек погиб на акции протеста, один – после задержания. По информации СМИ, о местонахождении порядка 80 человек задержанных на акциях до сих пор ничего не известно.

Наряду с этим, стала поступать информация о многочисленных случаях жестокого обращения и пыток задержанных в РУВД, ИВС, а также при перевозке их к местам принудительного содержания.

Забастовки

С 13 августа на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты, с 17 августа - забастовки. Кроме того, по всей Белоруссии люди начали выстраиваться в цепи солидарности и проводить митинги против насилия и за проведение новых выборов.

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