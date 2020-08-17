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Митрополит Минский навестил в больнице пострадавших в ходе протестов

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси, нанес в понедельник пастырский визит в больницу скорой медпомощи Минска.

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Как отмечает сайт Белорусской православной церкви, часть пациентов больницы - люди, получившие травмы во время акций протеста, прошедших в начале минувшей недели. Среди них как участники митингов, так и случайные люди. В больнице находятся также поступившие со следами избиений и тяжких телесных повреждений из изолятора временного содержания на улице Окрестина. Пострадавшим нанесен сильный физический и психологический ущерб, сказано в сообщении.

Призвав Божие благословение на труды медиков, митрополит вручил всем иконки врача-страстотерпца Евгения Боткина, лейб-медика императорской семьи, добровольно последовавшего в ссылку и принявшего мученическую кончину в 1918 году.

Посетив палаты, экзарх сообщил всем пострадавшим, что Церковь молится об их скорейшем выздоровлении, и "выразил надежду на справедливое расследование преступлений, совершенных в ходе недавних протестных акций", сообщает сайт БПЦ.

"Держитесь, поправляйтесь и не падайте духом!" - пожелал пострадавшим митрополит Павел.

Патриарший экзархат напомнил всем, что Церковь, находясь вне политики, в то же время осуждает любое насилие, пребывает вместе со всеми людьми, разделяет их боль, сопереживает их страданиям, молится о них и об их близких.

Кроме того, сообщается, что от Белорусской православной церкви больнице была передана гуманитарная помощь.

Протесты в Белоруссии

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. В соответствии с официальными результатами, действующий президент Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

На акциях протеста задержаны около 7 тыс. человек, несколько сотен пострадали, один человек погиб на акции протеста, один - после задержания. По информации СМИ, о местонахождении порядка 80 человек задержанных на акциях до сих пор ничего не известно.

Наряду с этим, поступает информация о многочисленных случаях жестокого обращения и пыток задержанных в РУВД, ИВС, а также при перевозке их к местам принудительного содержания.

С 13 августа на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты, с 17 августа - забастовки. Кроме того, по всей Белоруссии люди начали выстраиваться в цепи солидарности и проводить митинги против насилия и за проведение новых выборов.

Акции против насилия в Минске

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Белоруссия Белорусская православная церковь

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