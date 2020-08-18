Источник узнал о подготовке встречи советников глав стран "нормандской четверки"

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - До конца августа запланированы переговоры советников глав государств "нормандской четверки", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Формат встречи еще не определен, добавил он.

13 августа министры иностранных дел Украины и Германии Дмитрий Кулеба и Хаайко Маас обсуждали ситуацию в Донбассе и отметили, что в ближайшие месяцы необходимо провести встречу "нормандской четверки" на министерском уровне.

Кулеба тогда напомнил о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня, благодаря которому к томум моменту уже более двух недель украинская армия не несла потерь. "Министры согласились, что постоянное прекращение огня в зоне ООС способно создать предпосылки для дальнейшего мирного урегулирования", - говорилось в пресс-релизе МИД Украины.