Советники глав стран "нормандской четверки" встретятся 28 августа

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Советники глав государств "нормандской четверки" обсудят урегулирование на востоке Украины на следующей неделе, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с подготовкой встречи.

"Встреча запланирована на 28 августа. Будет обсуждаться широкий спектр вопросов урегулирования в Донбассе, включая обмены (пленными - ИФ) и политическое урегулирование", - сказал собеседник агентства.

Отвечая на вопрос о том, будет ли затрагиваться тема подготовки саммита глав государств "нормандской четверки", источник ответил: "все обсудят".

Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что встреча помощников лидеров стран "нормандской четверки" готовится.

"Я не знаю, договорились ли по окончательной дате или нет. Знаю, что действительно подготовка к такой встрече велась, контакты осуществлялись", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что повестка встречи предсказуема и будет посвящена ходу реализации ранее достигнутых договоренностей. "Все эти договоренности абсолютно транспарентны и хорошо известны", - заявил пресс-секретарь.

Переговоры в "нормандском формате" по урегулированию в Донбассе ведут Германия, Украина, Франция и Россия.

Накануне, 18 августа, информированный источник рассказал "Интерфаксу", что переговоры советников глав государств "нормандской четверки" запланированы до конца августа.