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Сотрудники Купаловского театра в Минске начали массово увольняться

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Более 80 актеров и работников Национального академического театра имени Янки Купалы в Минске написали заявления об увольнении, сообщают Naviny.by.

Как говорится в публикации, заявления написало большинство актеров театрального коллектива, а также работников из технического персонала. Причиной стало увольнение генерального директора театра Павла Латушко по решению премьер-министра и министерства культуры Белоруссии.

Как сообщил Tut.by, утром 18 августа в Купаловский театр для встречи с коллективом приезжал министр культуры Юрий Бондарь. По итогам встречи договоренностей достигнуто не было.

Латушко стал одним из первых руководителей, открыто высказавшихся против насилия в ходе акций протеста в Минске и в отношении задержанных граждан, не согласных с результатами выборов. 14 августа он вышел на акцию солидарности и на площади Независимости в белорусской столице заявил о необходимости призвать к ответственности силовиков, проявивших жестокость.

Актеры Купаловского театра выпустили видеообращение в поддержку протестующих против насилия. На здании театра появился бело-красно-белый флаг.

17 августа была официально объявлена информация об увольнении Латушко с поста руководителя театра. Он был уволен по статье 259 (расторжение трудового договора с руководителем организации по решению собственника имущества организации или уполномоченного им органа) Трудового кодекса Белоруссии. Коллектив театра выступил с резкой критикой такого решения и готовностью защищать своего генерального директора.

Купаловский театр Минск Белоруссия Павел Латушко

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