У белорусского МИД началась акция в поддержку протестующих дипломатов

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - К зданию МИД Белоруссии пришли около полусотни человек, которые устроили акцию в поддержку протестующих дипломатов, пишет "Наша нива". Среди участников пикета есть бывшие сотрудники министерства.

В частности, это бывший дипломат Валерий Ковалевский, он пришел с плакатом "Дипломаты, служите народу, а не узурпатору", передает белорусское бюро "Радио Свобода".

Пикетчики, обращаясь к министру Владимиру Макею, скандируют "Макей, не робей" и поддерживают аплодисментами выходящих на обед чиновников.

Посол Белорусии в Словакии Игорь Лещеня подал в отставку после того, как публично осудил насилие и поддержал протестующих. В МИД решили, что он как дипломат, назначенный президентом, должен был проводить политику Александра Лукашенко, а его заявление вышло за рамки этих обязанностей.

17 августа подал в отставку глава департамента Северной Америки и Западной Европы Андрей Бушило.