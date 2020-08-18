Путин указал Макрону на недопустимость давления на Лукашенко

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили во вторник по телефону обострившуюся ситуацию в Белоруссии и вопросы ливийского кризиса, сообщила пресс-служба Кремля.

"При обсуждении обострившейся ситуации в Белоруссии Владимир Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство. С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших проблем", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в ходе разговора был "продолжен обстоятельный обмен мнениями по вопросам ливийского кризиса".

Путин и Макрон условились о дальнейших контактах на различных уровнях. Пресс-служба указывает, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Ранее во вторник пресс-служба правительства ФРГ сообщила о телефонном разговоре немецкого канцлера Ангелы Меркель с Путиным, в ходе которого также обсуждалась ситуация в Белоруссии.

Ситуация в Белоруссии

В Белоруссии уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую – 10,12%.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Один человек погиб на акции протеста, один – после задержания. К настоящему времени часть задержанных освобождена.