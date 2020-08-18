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Меркель обсудила с Путиным ситуацию в Белоруссии

Меркель обсудила с Путиным ситуацию в Белоруссии
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что белорусским властям следует прекратить применять силу против демонстрантов. Об этом сообщает пресс-служба правительства ФРГ.

Она высказалась за то, чтобы в Белоруссии немедленно отпустили на свободу политзаключенных. Наконец, Минску, по мнению Меркель, необходимо начать диалог с оппозицией.

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Пресс-служба Кремля, в свою очередь, отметила, что была "обстоятельно рассмотрена ситуация в Белоруссии", которая сложилась после президентских выборов. "С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела Республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса. Выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки", - говорится в сообщении.

Телефонный разговор состоялся по инициативе германской стороны, уточнили в Кремле.

В Белоруссии уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую – 10,12%.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Один человек погиб на акции протеста, один – после задержания. К настоящему времени часть задержанных освобождена.

Протесты в Минске

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Белоруссия Германия Ангела Меркель

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