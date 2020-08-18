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Нефтяной фонд Норвегии получил второй максимальный квартальный доход

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Во II квартале 2020 года доходность инвестиций государственного пенсионного фонда Норвегии (Нефтяного фонда), который оценивается более чем в $1 трлн, составила 13,1%, пишет Financial Times. Это стал второй наилучший квартал в истории фонда, издание связало это с восстановлением фондовых рынков.

Экономический кризис

В I квартале фонд зафиксировал рекордную отрицательную доходность - минус 14,6%.

Заместитель главы Norges Bank Investment Management (NBIM), который управляет суверенным фондом, Тронд Гранде отметил разрыв между динамикой финансовых рынков и реальной экономикой.

"Мы видели неожиданно резкое восстановление на финансовых рынках, но, возможно, мы не видели все последствия для реальной экономики", - сказал он FT.

По итогам первого полугодия фонд потерял 188 млрд норвежских крон ($21,3 млрд), доходность инвестиций составила минус 3,4%. Доходность вложений в акции составила минус 6,8%, в недвижимость - минус 1,6%. В то же время инвестиции в инструменты с фиксированной доходностью принесли фонду 5,1%.

Государственный пенсионный фонд Норвегии был создан в 1990 году. За его управление отвечает подразделение норвежского центробанка NBIM. На мировых рынках госфонд работает через структуру Government Pension Fund Global. Фонд инвестирует преимущественно за пределами страны, чтобы не подстегивать инфляцию в Норвегии.

Нетфяной фонд Норвегии Норвегия Тронд Гранде NBIM коронавирус

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